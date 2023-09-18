Под Орлом в чистом поле сгорел комбайн

ЧП случилось среди бела дня.

Сигнал о возгорании поступил в Управление МЧС по Орловской области 16 сентября около 16 часов. В Колпнянском районе в деревне Форшня горел свеклоуборочный комбайн.

Как сообщает пресс-служба УМЧС, ЧП обошлось без погибших и пострадавших. Однако сама техника выгорела на площади 10 квадратных метров, — то есть, фактически, оказалась уничтожена.

Скорее всего, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрическом аккумуляторе. На месте работали сотрудники 23-й пожарно-спасательной части Колпнянского района.

Всего за эти выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 45 раз, из них 34 раза на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»