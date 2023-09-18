Завтра в Орле пройдёт шествие в честь парада партизан

Движение в центре города будет перекрыто.

Мероприятие состоится на площади Ленина в 09:30. Шествие организуется силами молодёжного движения «Юнармия» и реконструкторских объединений. Оно посвящено знаменитому орловскому параду партизан, который состоялся в освобождённом городе 80 лет назад, 19 сентября 1943 года. В нём участвовали около 2,5 тысяч человек.

Этот парад партизан стал первым в истории нашей страны. Ранее в Орле состоялась научная конференция, посвящённая данному юбилею.

В связи с этим завтра с 9 до 13 часов автомобильное движение и парковка на Пролетарской горе и участках улиц Ленина и Горького будут ограничены. Сегодня на площади Ленина проходила репетиция шествия. В связи с этим тоже вводились соответствующие ограничения.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»