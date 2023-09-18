Орловец попытался изменить кредитную историю по суду

Для этого жителю региона пришлось вспомнить события 9-летней давности.

Как сообщает пресс-служба суда Новодеревеньковского района Орловской области, местный житель подал иск к нескольким кредитным организациям и просил суд о внесении изменений в его личную кредитную историю. Чтобы разобраться в деталях, пришлось буквально заглянуть в прошлое. Было установлено, что у истца еще в 2014 году возникла задолженность перед банком. Она была зафиксирована на основании исполнительного документа – судебного приказа, вынесенного мировым судьей в том же 2014 году.

Судебный приказ предусматривал взыскание с гражданина в пользу банка задолженности по кредитной карте. В дальнейшем произошла уступка права требования банком третьему лицу, то есть у заемщика сменился кредитор. В суде истец заявил, что никакой задолженности по выпискам из банка не усматривается, а информация о задолженности, представленная в кредитной истории, по его мнению, является недостоверной.

На этом основании мужчина и просил суд обязать ответчиков внести изменения в его кредитную историю. Однако в пресс-службе райсуда пояснили, что истец и его представитель не представили доказательств надлежащего исполнения обязательств по заключенному договору, в отношении которого оспаривается запись кредитной истории. Доказательств предоставления ответчиком недостоверной информации по договору кредитования, не имеется, подчеркнули также в суде.

«Принимая во внимание установленные в судебном заседании обстоятельства, учитывая, что истцом не представлено доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору кредитной линии, по которому вынесен судебный приказ, суд пришел к выводу об отказе в удовлетворения исковых требований. Решение не вступило в законную силу», — подытожила пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»