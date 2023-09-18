Орловщине пообещали инфляцию выше общероссийской

Такой прогноз озвучили на заседании правительства.

С официальным докладом о вероятном будущем нашего региона выступил руководитель регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев.

На данный момент по итогам текущего года прогнозируется уровень инфляции в 7,5%. Впрочем, ожидается, что в следующем году показатель резко уменьшится до 4,9%, а в 2025-м – до 5%.

Антонцев отметил, что данные цифры нельзя считать окончательными, так как ситуация постоянно меняется.

Несколько дней назад Банк России повысил свой прогноз по годовой инфляции за 2023-й до 6-7% (вместо 5-6,5%, которые озвучивались ранее). Таким образом, Орловская область может «превзойти» средние показатели по стране.

ИА «Орелград»