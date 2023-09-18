В Орле в 20-й раз проведут Денисьевские чтения

Организаторы ожидают участников из разных регионов страны.

Орловская областная библиотека имени Бунина опубликовала информационное письмо, которое, по сути, является приглашением для участия в «Двадцатых Денисьевских чтениях». Причем предполагается международное участие. Это будет научно-практическая конференция по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности. Чтения пройдут 18-19 декабря 2023 года и будут посвящены 185-летию со дня открытия для читателей и 190-летию со дня основания Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина.

Напомним, что данный форму проводится с 2003 года. Он носит имя видного библиотековеда, уроженца города Орла Виталия Денисьева. Цель конференции организаторы видят в активизации научно-исследовательской работы библиотек. Участники обсудят, в частности, внедрение инноваций в библиотечную практику, образование и науку, повышение профессионального уровня библиотечных специалистов, сохранение и приумножение историко-культурного наследия региона.

Круг вопросов для обсуждения на конференции заранее утверждается каждый год. В этом году, например, в список тем для обсуждения включены приоритетные направления библиотековедческих, библиографоведческих и книговедческих исследований, библиотечно-информационное образование и его место в инфраструктуре информационного пространства. Также участники обсудят проблемы изучения истории библиотечного дела и книжной культуры в регионах, формирования ресурсных баз региональных историко-культурных и библиотечных исследований.

По традиции, в ходе чтений также будет обсуждаться научная деятельность Виталия Денисьева и современные проблемы развития библиотечного дела, библиографоведения и книговедения. Отдельной темой для обсуждения заявлена «Просветительская стратегия современных культурных институций». Ожидается, что в работе конференции примут участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и других областей.

К участию приглашаются сотрудники федеральных библиотек, преподаватели вузов, научные работники архивов и музеев, краеведы, аспиранты и студенты. Начиная с 2010 года, в работе конференции традиционно принимают участие и представители библиотечной общественности из стран ближнего зарубежья.

ИА «Орелград»