Бюджет Орловской области опять получился дефицитным

Проект обсудили на заседании правительства области.

Основные параметры озвучила руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова.

Планируется, что в следующем году доходы области вырастут на пять миллиардов рублей и составят 54,5 миллиарда. Расходы также увеличатся (на 4,5 миллиарда) и дорастут до 56 миллиардов. Таким образом, бюджет снова будет дефицитным. Отрицательная разница между доходами и расходами составит около полутора миллиардов рублей.

Напомним, что бюджет на текущий год принимался облсоветом и утверждался региональным правительством с дефицитом почти в два миллиарда, так что определённый позитивный сдвиг всё же имеет место быть.

Что касается финансового плана на 2024-й год, то в структуре доходов 31,9 миллиардов приходится на налоговые и неналоговые, а ещё 22,6 – на безвозмездные поступления. Бюджет останется социальным – соответствующие расходы составят 38,5 миллиардов (или 68,8%).

18,3 миллиарда направят на оплату труда граждан, 5,8 миллиарда – на различные соцвыплаты, 5,7 – в дорожный фонд, ещё 3,7 – на платежи в рамках обязательного медицинского страхования. 7,5 миллиарда будет истрачено на реализацию национальных проектов.

Участники заседания одобрили проект бюджета. Теперь его предстоит обсудить на ближайшей сессии облсовета.

ИА «Орелград»