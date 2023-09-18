Орловские селяне обогнали горожан по темпам строительства жилья

Объемы жилищного строительства оценили статистики.

В Орловской области организациями и индивидуальными застройщиками с начала текущего года построено уже 2367 квартир. Отметим, что данная статистика не учитывает показатели августа. По данным Орелстата, за семь месяцев текущего года в регионе было введено в эксплуатацию 191,8 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. Интересно, что на селе темпы ввода жилья в строй оказались чуть выше, чем в орловских городах.

Так, из общего количества жилья, построенного в этом году, на города и поселки городского типа приходится 94,3 тысячи квадратных метров, а вот в сельской местности в эксплуатацию было принято 97,5 тысячи жилых «квадратов». Также в Орелстате подсчитали, что населением Орловской области в 2023 году за счет собственных и привлеченных средств было построено 724 новых жилых дома общей площадью 105,4 тысячи квадратных метров.

Иными словами, 54,9 процента от всей площади жилья, введенного в январе-июле 2023 года, было построено простыми гражданами. Причем 125 жилых дома общей площадью 12,1 тысячи квадратных метров находятся на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. Что касается показателей работы организаций-застройщиков, то они за отчетный период времени сдали в эксплуатацию 1643 квартиры в 14 жилых зданиях квартирного типа общей полезной площадью 86,5 тысячи квадратных метров.

Ранее Орелстат сообщал, что объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-июль 2023 года в Орловской области составил 16,5 миллиарда рублей, или 72,1 процента (в сопоставимой оценке) к аналогичному периоду предыдущего года; в июле 2023 года – более 2,8 миллиарда рублей, или 82,7 процента.

ИА «Орелград»