В Орле презентуют книгу об СВО

Презентация военно-исторической повести «Красные линии» пройдет в «Бунинке».

25 сентября 2023 года в 13:30 в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина состоится презентация военно-исторической повести «Красные линии». Как пояснили в библиотеке, книга посвящена специальной военной операции, освобождению Донбасса. Она рассказывает о мужестве и героизме, проявленном российскими воинами. Ее автором является Иван Соловьев, экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, полковник в отставке, писатель, сценарист и актер. Кстати, он сам и представит книгу читателям, вход для желающих посетить мероприятие свободный.

«Красные линии» – произведение, основанное на рассказах участников специальной военной операции, — пояснили в «Бунинке». — В основе повествования лежат истории о любви, дружбе и предательстве, о мирной повседневности и военных подвигах, о реальных людях – защитниках Отечества и настоящих ценностей. Отдельные линии сюжета – ежедневная работа российских подразделений на Донбассе, а также деятельность российских спецслужб. Эта книга стала первой в России повестью, рассказывающей о героях военной спецоперации».

Тем временем в «Бунине» стартовала выставка «Изучаем языки – путешествуем по Европе», которая проработает по 30 сентября 2023 года в отделе документов на иностранных языках. Она посвящена Европейскому дню языков, который отмечается 26 сентября. Организаторы подметили, что иностранные языки все прочнее входят в нашу жизнь, и знание хотя бы одного из них является желательным и необходимым.

«В современном мире это становится нормой. Именно с целью распространения многоязычности, развития преподавания и обучения иностранным языкам не только в школах, но и в зрелом возрасте в свободное от работы время и был учрежден этот международный праздник, — говорят в «Бунинке». — На сегодняшний день 24 языка являются официальными языками Евросоюза. На выставке представлены учебные пособия, самоучители, разговорники на английском, испанском, итальянском, немецком французском и других европейских языках».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»