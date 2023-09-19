Нелегальную торговлю лосинами Adidas пресекли в Орле

Владелец сомнительной торговой точки привлечен к ответственности.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по делу, возбужденному на основании заявления Орловского транспортного прокурора. Последний просил привлечь к административной ответственности местного индивидуального предпринимателя. По мнению прокурора, бизнесмену следовало назначить штраф в размере 50 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Требование административного органа было мотивировано результатами проверки, проведенной в магазине на улице Комсомольской в Орле. Было установлено, что на реализации там находились товары, содержащие воспроизведение товарного знака «Adidas», сходного до степени смешения с зарегистрированным в установленном порядке товарным знаком, принадлежащим компании «Adidas AG».

Как следует из материалов дела, проверка Орловской транспортной прокуратурой была проведена в июне этого года. Проверялось исполнение требований законодательства о ввозе, производстве и обороте продукции легкой промышленности и защите интеллектуальных прав. На стеллажах и торговых полках находились товары с ценниками, а именно: лосины женские (черного цвета, по бокам три белые полоски), сланцы прорезиненные мужские, шлепки, носки и разнообразные сумки. Весь этот товар был «снабжен» известными на весь мир тремя белыми полосками и знаками «Adidas».

Изделия были изъяты из продажи и отправлены в Брянск на экспертизу, которая показала, что товар является не брендовым, а контрафактным. На основании заключения эксперта на ИП завели административное дело. Подобные дела рассматривают арбитражные суды. В данном случае суд признал индивидуального предпринимателя виновным и наказал его административным штрафом в размере 25 тысяч рублей с конфискацией и передачей для уничтожения изъятого товара.

ИА «Орелград»