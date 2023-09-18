По Орловщине продолжает ездить автомаммограф

С сегодняшнего дня он находится в Новосиле.

Мобильный маммографический комплекс сделал остановку у Новосильской ЦРБ. Здесь он останется до среды. Пройти обследование на новообразования молочных желёз смогут жительницы района в возрасте старше сорока лет (в рамках диспансеризации).

Направление на маммографическое обследование выдаётся в кабинете профилактики Новосильской ЦРБ. Записаться на процедуру можно по телефону регистратуры 8 (48673) 2-15-73.

«Маммографию рекомендуется проходить всем женщинам старше 40 лет один раз в два года. За последние 50 лет в странах, где охват скринингом превышает 70%, смертность от рака молочной железы снизилась на 20% — 30%», — рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.

На следующей неделе, с 25 по 29 сентября, мобильный маммографический комплекс будет принимать пациенток Дмитровского района. Ранее он побывал в других муниципальных образованиях нашего региона.

ИА «Орелград»