По Орловщине продолжает ездить автомаммограф

18.9.2023 | 16:53 Медицина, Новости

С сегодняшнего дня он находится в Новосиле.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Мобильный маммографический комплекс сделал остановку у Новосильской ЦРБ. Здесь он останется до среды. Пройти обследование на новообразования молочных желёз смогут жительницы района в возрасте старше сорока лет (в рамках диспансеризации).

Направление на маммографическое обследование выдаётся в кабинете профилактики Новосильской ЦРБ. Записаться на процедуру можно по телефону регистратуры 8 (48673) 2-15-73.

«Маммографию рекомендуется проходить всем женщинам старше 40 лет один раз в два года. За последние 50 лет в странах, где охват скринингом превышает 70%, смертность от рака молочной железы снизилась на 20% — 30%», — рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.

На следующей неделе, с 25 по 29 сентября, мобильный маммографический комплекс будет принимать пациенток Дмитровского района. Ранее он побывал в других муниципальных образованиях нашего региона.

ИА «Орелград»


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