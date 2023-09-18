Под Орлом плутоватого подрядчика оштрафовали на миллионы

Директора организации признали мошенником.

Дело рассматривал Ливенский районный суд. Его возбудили после прокурорской проверки.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, директор ООО «АРМ Строй» признан виновным по шести преступлениям, связанным с мошенничеством. Общий ущерб, причинённый бюджету, составил 1,4 миллиона рублей.

Ещё в январе 2020-го года бизнесмен заключил муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги, расположенной в Ливнах по улице Вишнёвой. Однако к выполнению своей задачи он отнёсся своеобразно.

Установлено, что в документацию вносились недостоверные сведения – по факту при работах использовались другие, более дешёвые и менее качественные строительные материалы. В итоге бюджет недосчитался значительной суммы.

В итоге суд оштрафовал его на 2 миллиона рублей. Кроме того, осуждённый полностью возместил ущерб, причинённый преступлениями.

ИА «Орелград»