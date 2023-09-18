В Орле назвали дату закрытия дачных маршрутов

18.9.2023 | 14:45 Новости, Общество

Они перестанут работать 22 октября.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Контракты с перевозчиками заключались именно до этого числа. Сроки обслуживания маршрутов продлять не будут.

Напомним, что сезонные автобусы, как обычно, запустили в середине апреля. Для удобства орловских дачников работали три маршрута — №20Д «Сквер Ермолова – Карачевские дачи», №61 «Улица 1-я Посадская – озеро «Светлая жизнь»» и №65 «Улица 1-я Посадская – дачный массив посёлка Гать». Их обслуживали, соответственно, ИП Москаленко Н.С., ИП Буренко А.Н. и ИП Бортников А.И..

Ожидается, что дачные автобусы возобновят свою работу ближайшей весной.

ИА «Орелград»


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