В Орле назвали дату закрытия дачных маршрутов

Они перестанут работать 22 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Контракты с перевозчиками заключались именно до этого числа. Сроки обслуживания маршрутов продлять не будут.

Напомним, что сезонные автобусы, как обычно, запустили в середине апреля. Для удобства орловских дачников работали три маршрута — №20Д «Сквер Ермолова – Карачевские дачи», №61 «Улица 1-я Посадская – озеро «Светлая жизнь»» и №65 «Улица 1-я Посадская – дачный массив посёлка Гать». Их обслуживали, соответственно, ИП Москаленко Н.С., ИП Буренко А.Н. и ИП Бортников А.И..

Ожидается, что дачные автобусы возобновят свою работу ближайшей весной.

ИА «Орелград»