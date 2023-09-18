В Орловской области проверят, как население использует гаджеты

Выборочное наблюдение пройдет в два этапа.

В Орловской области стартовало выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-коммуникационных сетей (ИКТ). Как сообщает Орелстат, оно проводится в два этапа: с 18 по 24 сентября и с 16 по 22 октября. В Орловской области обследованию подлежат 849 человек, причем им будут охвачены почти все города и районы региона. Поясним, что обследование ИКТ проводится не только на Орловщине, а во всех субъектах Российской Федерации, причем проводится оно одновременно с выборочным обследованием рабочей силы путем опроса населения, проживающего по адресам, программно включенным в выборку.

В частности, государство в лице статистиков интересует наличие и использование в домашних хозяйствах информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. Также будет изучено использование населением мобильных телефонов, персональных компьютеров и интернета, в том числе использование средств защиты информации. Изучат статистики и активность орловцев, которые заказывают товары через интернет и с его помощью получают государственные и муниципальные услуги.

«Результаты обследования ИКТ предназначены для получения информации об уровне распространения навыков использования современных информационных технологий населением, для проведения межрегиональных и межстрановых сопоставлений, а также предоставления данных в международные организации для расчета индексов и рейтингов стран по уровню развития информационно-коммуникационных технологий, а также для обеспечения мониторинга процесса реализации Целей в области устойчивого развития», — говорят в Орелстате.

Обследование будут проводить представители этого ведомства – интервьюеры, успешно прошедшие соответствующее обучение. Стоит знать о том, что они обязаны перед проведением опроса предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения. Обследование находится на особом контроле у органов исполнительной власти, а безопасность граждан при проведении данного мероприятия обеспечивают сотрудники УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»