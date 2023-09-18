Рецидивист крупно поплатился за найденный в маршрутке телефон

Случайная находка вернула ранее судимого орловца в колонию.

Вступило в законную силу решение по уголовному делу, которое в первой инстанции рассмотрел Урицкий районный суд. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Суда он дожидался, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Из материалов следствия известно, что в 2021 году этот гражданин уже представал перед судом Урицкого районного суда по обвинению в краже и получил тогда наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, который до сих пор не выплатил.

В данном случае суд изучил обстоятельства одного из ноябрьских дней 2022 года. Согласно материалам уголовного дела, подсудимый, находясь в салоне рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 107 «Орел – Нарышкино», в момент остановки увидел на полу возле сидения чужой мобильный телефон. Должно быть, его потерял один из пассажиров. Подсудимый решил присвоить мобильник себе, и эти его действия следствие и суд расценили как «преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения указанного мобильного телефона».

Стоимость похищенного аппарата составляла чуть более 9 тысяч рублей, что правоохранители расценили как значительный материальный ущерб, причиненный потерпевшему. Подсудимый признал себя виновным полностью и в содеянном раскаялся. Он сам попросил о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, то есть дело слушалось в особом порядке принятия судебного решения.

Похититель был признан виновным по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 11 месяцев. Кроме того, суд присовокупил к этому сроку штраф в размере 100 тысяч рублей, оставшийся невыплаченным после предыдущего приговора. Отбывать наказание в виде лишения свободы осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»