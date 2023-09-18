Региональный омбудсмен посетила Орловскую психбольницу

Наталия Балашова проверила соблюдение прав пациентов.

Как сообщили в аппарате регионального уполномоченного по правам человека, омбудсмен Наталия Балашова посетила ФКУ «Орловская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением» Минздрава России. Она провела встречу с главным врачом Ириной Басинской, которая рассказала о текущей ситуации с оказанием психиатрической медицинской помощи пациентам учреждения. Также правозащитнику рассказали о соблюдении прав пациентов, актуальных проблемах и перспективах дальнейшей работы этого учреждения.

«Уполномоченный по правам человека в рамках мониторинга соблюдения прав лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера, посетила лечебные и реабилитационные отделения больницы, проверила бытовые условия содержания пациентов, питание, участок трудотерапии, спортивный участок, больничный храм, комнату свиданий и передач, музей больницы, пообщался с медицинским персоналом», — следует из официального сообщения. Кроме того, Наталия Балашова провел прием больных по личным вопросам. Сообщается, что в ходе визита прав пациентов выявлено не было.

А чуть ранее сотрудники аппарата УПЧ в Орловской области посетили Тельченский психоневрологический интернат. Они осмотрели жилые помещения и пищеблок, проверили техническое оснащение учреждения, пообщались с представителями администрации, медицинскими работниками психоневрологического интерната и провели личный прием граждан. По их мнению, для проживающих в интернате созданы комфортные условия, а обстановка в жилых отделениях и комнатах достаточно уютная.

«Проживающие размещаются с учетом состояния здоровья, пола и личностных интересов. Жилые и рекреационные помещения оформлены шторами, картинами, поделками проживающих. В адрес омбудсмена жалоб со стороны постояльцев учреждения не поступило», — сообщили в аппарате регионального уполномоченного.

ИА «Орелград»