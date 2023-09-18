Следователь полиции из Орловского МО получила условный срок

Женщину признали виновной в фальсификации протоколов.

Советский районный суд Орла вынес первый приговор по уголовному делу, возбуждённому в отношении двух женщин – сотрудниц орловской полиции. Это начальник отделения и старший следователь следственного отдела ОМВД России «Орловский».

Как установил суд, следователи занимались делом о причинении тяжкого вреда здоровью. Они позволили себе составить протокол повторного допроса свидетеля без его фактического присутствия. Эти «показания» стали основанием для судебного приговора с реальным сроком лишения свободы.

Однако нарушение выявили сотрудники Управления ФСБ по Орловской области. В результате на скамье подсудимых оказались уже сами женщины-полицейские.

Пока что приговор вынесен в отношении только одной орловчанки по фамилии Ветрова. Районный суд назначил ей два с половиной года лишения свободы условно, а также лишил права занимать должности в государственных органах на два года. Приговор в отношении другой подсудимой будет вынесен в конце текущего месяца. Об этом «Орёлграду» стало известно из собственных источников.

В Управлении МВД по Орловской области сообщили, что вопрос о дальнейшей службе данных сотрудниц в органах внутренних дел будет решён после вступления приговоров в законную силу.

Отметим, что в августе сотрудника того же самого отдела полиции по Орловскому муниципальному округу заподозрили во взятке на сумму около 400 тысяч рублей.

ИА «Орелград»