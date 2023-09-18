Обладминистрация выбрала поставщика 80 автобусов

Цена вопроса составляет 400 миллионов рублей.

Напомним, что средства выделяются федеральным бюджетом в рамках специального казначейского кредита. Причём — именно для закупки транспорта для малых городов и районов.

При этом поставщик определяется не по конкурсу, а решением ответственных чиновников. В итоге ответственный контракт доверили ООО «Русский Автобус Поволжье».

Подробности рассказал на заседании правительства области руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин. По его словам, на выполнение задания претендовали три компании. Однако департамент выбрал именно это ООО по ряду причин.

В частности, сыграл роль прошлый позитивный опыт – компания уже поставила на Орловщину транспорта на 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, данное ООО является официальным представителем Группы компаний «Современные транспортные технологии» и официальным дистрибьютором техники марки «ГАЗ». Также оно предложило оперативные условия выполнения контракта и имеет возможность осуществлять дальнейшее содержание автобусов.

В Орловскую область «приедут» как «газели», так и «пазики». Ожидается, что это произойдёт ещё до нового года, хотя предельный срок исполнения контракта – 1 февраля 2024-го. Сам документ будет подписан до 27 сентября.

Автобусы пополнят автопарки Ливен и Мценска, Ливенского и Мценского районов, Орловского муниципального округа, а также Покровского района. Также их направят на межмуниципальные маршруты.

ИА «Орелград»