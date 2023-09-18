В Орле открылась уличная фотовыставка о детях Донбасса

18.9.2023 | 13:32 Новости, СВО

Экспозиция размещена на бульваре Победы.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Она состоит из десяти фотографий и историй мальчиков и девочек из ДНР и ЛНР. Политическое противостояние тяжело отразилось на судьбе каждого из героев.

Детей объединяет ещё и тот факт, что каждый из них получил необходимую медицинскую помощь от благотворительного фонда «Память поколений». Некоторым пришлось сделать важные операции, кому-то – помочь с физической реабилитацией или оказать психологическую поддержку.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, стенды будут доступны для всех горожан до конца октября. ««Взрослые истории детей Донбасса» – это истории, которые должны быть услышаны!», — отметили в мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Орла
Фото: пресс-служба администрации Орла
Фото: пресс-служба администрации Орла
Фото: пресс-служба администрации Орла

ИА «Орелград»


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