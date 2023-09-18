В Орле подорожало такси

Также Орёлстат сообщил о росте цен на топливо.

Согласно отчёту за август, по сравнению с июлем проезд в такси в Орловской области вырос в цене сразу на 5,7%. Средняя стоимость одной поездки составила 21,13 рубля за один километр пути.

Не случайно, что параллельно Орёлстат сообщил и о росте цен на все основные виды моторного топлива. Так, бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 5,9% (до 64,57 рубля за один литр в среднем), АИ-95 – на 3,28% (до 54,74 рубля за литр), АИ-92 – на 3,48% (до 50,03 рубля за литр). По сравнению же с началом года цены выросли, соответственно, на 7,8%, 7,58% и 6,71%.

Кроме того, заметное подорожание фиксируется по ряду видов детской одежды (очевидно, в связи с началом учебного года и осеннего сезона). Платья для девочек школьного возраста из полушерстяных и смесовых тканей подросли в цене на 10,5%, брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей – на 9,8%, верхние сорочки для мальчиков школьного возраста – на 5,2%.

ИА «Орелград»