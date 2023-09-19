Администрация губернатора купит розы на миллион

Чиновники ищут поставщика свежих цветов до конца года.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на поставку живых цветов. Покупка будет оплачена за счет бюджета региона. Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 998,5 тысячи рублей. Этих денег должно хватить на поставку 2300 роз, 2600 гвоздик, 200 альстромерий, 150 гербер, 50 гипсофил и др. Победитель тендера получит право на поставку цветочной продукции для нужд администрации губернатора вплоть до конца 2023 года. Причем это должны быть живые цветы с оформлением их в букеты, композиции, венки и корзины с подбором упаковочного материала.

По условиям конкурсной документации, поставляемый товар должен иметь свежесть не менее 24 часов. Условия поставки товара включают в себя подбор цветочной продукции по заявке заказчика, оформление букетов и одно- и двухсторонних корзин. Обязательно постоянное наличие красных гвоздик, роз цвета «бордо» и белого цвета. При оформлении букета, состоящего только из одних роз, размер стебля розы должен быть не менее 70 сантиметров. В сумму заказа также входят услуги флориста по оформлению букетов, композиций, корзин и венков.

«Поставщик должен иметь ежедневный ассортимент цветочной продукции, соответствующий перечню, указанному в техническом задании, — говорится в документации. — Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством».

Победитель тендера также будет обязан поставлять только ту продукцию, которая прошла государственный карантинный фитосанитарный контроль. На цветах не должно быть признаков вялости, сломанных стеблей цветов и изломов на лепестках. «Листья и стебли цветов должны быть зеленого цвета, жесткие, прямые, крепкие, без надломов, лепестки без темных и коричневых пятен, — говорится в техническом задании. — Бутоны должны быть крепкими, не должны иметь видимые признаки увядания и следы отцветания. Венчик полностью распустившегося цветка должен иметь правильную форму, соответствующую каждому конкретному виду цветов».

Добавим, что администрация губернатора оставляет за собой право предъявить поставщику требования, связанные с недостатками товара в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

ИА «Орелград»