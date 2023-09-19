Мэрия Орла снова отменила тендер на многомиллионный кредит

Городские власти хотели одолжить 315 миллионов.

Внушительная сумма бралась сроком на один год под 13%. Поиск подрядчика должен был продолжаться до 3 октября. Однако заказчик завершил тендер досрочно.

Ранее подобное уже происходило – с той разницей, что в первый раз такая же сумма бралась под меньший процент (9,5%). Кредит необходим для частичного покрытия муниципального долга. Его полная сумма составляет 2,82 миллиарда рублей.

Отметим, что за последние несколько месяцев ЦБ РФ несколько раз менял размер ключевой ставки. В последний раз показатель составил именно 13%. Скорее всего, парадоксальные действия городской администрации связаны именно с этими процессами.

Напомним, что накануне в ходе заседания правительства региона губернатор Андрей Клычков, отвечая на вопрос представителя прокуратуры, рассказал, что в ближайшее время областной бюджет выделит Орлу 100 миллионов рублей.

ИА «Орелград»