Орловец почти 20 лет незаконно хранил патроны

Боеприпасы были найдены им на охоте много лет назад.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Болховский районный суд. Перед ним предстал местный житель, инспектор охотничьего центра. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию). Из материалов дела следует, что еще в июне 2005 года подсудимый, находясь в лесополосе в районе населенного пункта Козюлькино, нашел пятьдесят патронов, изготовленных промышленным способом.

Это были патроны нескольких разных калибров, пригодные для стрельбы из широкого ассортимента вооружения, в том числе из самозарядного карабина Симонова (СКС), автоматов Калашникова (АК, АКМ, АКМС) и ручных пулеметов (РПК, РПКС, РПД). Патроны мужчина незаконно, как установил суд, отнес домой и спрятал их в гараже, где они пролежали до июня 2015 года. Затем он перенес боеприпасы в дом, где они хранились в диване до тех пор, пока их не нашли сотрудники Управления ФСБ.

Подсудимый Казначеев виновным себя признал. Суду он пояснил, что в 2005 году во время охоты в лесу нашел сумку, в которой и находились разные патроны. По его словам, он понимал, что хранить патроны незаконно, и раскаялся в содеянном. Свои показания он подтвердил при проверке на месте. Его слова подтвердила и сожительница, выступившая в суде в качестве свидетеля. С ее слов, в ходе обыска сотрудники ФСБ разделили найденные патроны на две группы: опасные и не очень опасные. Суд признал охотника виновным и наказал его уголовным штрафом.

ИА «Орелград»