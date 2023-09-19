Ливенцев призвали компостировать отходы

Город Ливны столкнулся с проблемой утилизации растительного мусора.

Власти города Ливны выразили обеспокоенность проблемой, связанной с началом периода уборки дачных участков, придомовых и общественных территорий. В частности, на сайте мэрии появилась информация о том, что отдел благоустройства и экологии ежедневно выявляет факты нарушения законодательства об обращении с отходами, прежде всего, растительного происхождения. Власти пишут, что водители мусоровозов регулярно составляют фотоотчеты о переполненных ботвой контейнерах и заваленных ветками мусорных площадок.

«В адрес администрации регулярно поступают вопросы от жителей: «Можно ли складировать растительные отходы в контейнеры для ТКО?», «Куда складировать ветки?», «Куда обращаться, чтобы организовать вывоз собранной ботвы и растительных остатков?», — следует из сообщения мэрии Ливен. — В соответствии с действующим законодательством, растительные отходы не относятся к коммунальным и не вывозятся транспортными компаниями-перевозчиками в рамках установленного тарифа на вывоз ТКО. Выбрасывать растительные остатки, опавшую листву, ветки, испортившиеся овощи и фрукты в контейнеры, а также складировать данные отходы рядом с контейнерами — запрещено!».

Власти посоветовали жителям городского частного сектора избавляться от растительных отходов с помощью компостирования. Есть и другой вариант — самостоятельный вывоз. Впрочем, самим можно ничего и не вывозить, так как подобные услуги на территории города Ливны оказывают многие хозяйствующие субъекты, которые, правда, берут плату за вывоз и утилизацию. В частности, за такой услугой можно обратиться в муниципальные предприятия МУКП «Ливенское» или МУП «Комсервис».

«Сложности вывоза таких отходов чаще возникают в частном секторе, на площадках СНТ, — сообщает мэрия. — Жители и садоводы буквально заваливают контейнерные площадки растительными остатками. Это осложняет ситуацию с выносом мусора для добросовестных граждан, которым просто некуда выбросить пакет с коммунальными отходами. Часто мусоровозы не могут подъехать к площадке, заполненной ботвой и ветками. Это создает дополнительные издержки для перевозчика, так как приходится привлекать дополнительную спецтехнику, делать больше рейсов. Кроме того, нарушается периодичность вывоза контейнеров с ТКО».

ИА «Орёлград»