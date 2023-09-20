Орловцев позвали на электоральный диктант

Акция проводится по распоряжению регионального избиркома.

Избирательная комиссия Орловской области пригласила всех желающих принять участие в «Электоральном диктанте». Это образовательная акция облизбиркома, которая позволит участникам проверить свои знания или узнать что-то новое в избирательном праве. Она продлится по 24 сентября 2023 года включительно. К участию допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет до 35 лет, проживающие на территории Орловской области.

Электоральный диктант проводится в дистанционном формате. Стать его участником можно, выполнив задания, размещенные в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — пояснили в облизбиркоме. Ссылку для участия и заполнения типовой формы можно найти на сайте избирательной комиссии.

Организаторами «Электорального диктанта» являются Избирательная комиссия Орловской области и территориальные избирательные комиссии. Они же разработали задания. Акция проводится для правового просвещения молодых и будущих избирателей. Ее основными задачами являются: повышение интереса молодежи к избирательному праву и избирательному процессу; предоставление возможности участникам получить независимую оценку своих знаний в области избирательного права и избирательного процесса; мотивация молодежи к изучению избирательного права и избирательного процесса.

Кроме того, участие в акции открывает возможность для учащихся 10 и 11 классов принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, организованной Центральной избирательной комиссией РФ. Согласно положению, участники дают свое согласие на обработку персональных данных, а также соглашаются с тем, что их имена, информация о месте учебы, работы могут быть использованы в изданиях, на выставках и иных мероприятиях Избирательной комиссии Орловской области без их дополнительного согласия. Сам факт участие является согласием с условиями.

Участие в «Электоральном диктанте» является добровольным и бесплатным. Один участник может выполнить задание только один раз, а рассматривается только первый по времени вариант ответов. Диктант проводится с определением не более 10 победителей. Текст включает в себя 30 тестовых заданий с открытыми и закрытыми вопросами. Каждый ответ на закрытый вопрос оценивается от 0 до 1 балла, на открытый — от 0 до 3 баллов.

Имена победителей огласят не позднее 31 октября 2023 года. Победителям вручат дипломы Избирательной комиссии Орловской области и памятные сувениры. Участники, набравшие 20 и более баллов, получат электронные сертификаты. Победители и призеры из числа учеников 10 и 11 классов могут быть допущены к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады «Софиум» в 2023 году.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орёлград»