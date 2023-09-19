В Орле Высоцкому посвятят фестиваль

Мероприятие имеет международный статус.

Как сообщили в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина, в стенах этого учреждения 23 и 24 сентября 2023 года пройдет XIV Международный фестиваль искусств, посвященный творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Его организатором по традиции выступает Орловский клуб любителей творчества В.С. Высоцкого «Вертикаль». В библиотеке пояснили, что мероприятие проводится в целях популяризации творчества знаменитого актера, поэта, певца и композитора. Оно также призвано познакомить с его творчеством тех, кто по какой-то причине с ним еще не знаком.

Еще одна цель устроителей заключается в поиске талантливых людей и раскрытии творческих возможностей любителей творчества Владимира Высоцкого. А одна из главных задач предстоящего форума заключается в патриотическом воспитании молодежи, которое обрело особую актуальность в непростых реалиях сегодняшнего дня. Кстати, в первый день фестиваля мероприятия стартуют в 13:30. Он будет очень насыщенным.

«Конкурсанты из разных городов и областей представят свои номинации в следующих видах искусств: стихи, песенное, театральное, танцевальное и народное творчество, создание произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства по творчеству В. Высоцкого, — рассказали в «Бунинке». — В процессе мероприятия участники также поделятся своими воспоминаниями о Владимире Семеновиче Высоцком».

Во второй день, то есть 24 сентября, мероприятия возьмут старт в 15:00 часов. Будут подведены итоги фестиваля, после чего состоится гала-концерт с торжественным награждением победителей. «Гостей ждут интересные и содержательные два дня, — обещают организаторы. — Приглашаем всех любителей творчества Владимира Семеновича Высоцкого».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орёлград»