На Орловщине снова поднял голову коронавирус

Заболеваемость постепенно растёт.

По официальным данным с сайта стопкоронавирус.рф, с 28 августа по 3 сентября в нашем регионе болезнь диагностировали у четырнадцати человек, с 4 по 10 сентября – у девятнадцати, с 11 по 17 сентября – уже у тридцати трёх.

За последнюю неделю повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксировалось ещё в 69 регионах России. В целом по стране показатель вырос на целых 48% и сейчас составляет 8,2 заболевших на каждые 100 тысяч человек.

Однако новый штамм COVID-19 («пирола») в нашем регионе пока официально не регистрировался. Считается, что он более заразен чем «омикрон» и вызывает более тяжёлое течение болезни.

ИА «Орелград»