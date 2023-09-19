Прокуратура защитила права ветерана ВОВ

С орловчанки пытались взыскать земельный налог.

Обращение в прокуратуру Советского района Орла подала 94-хлетняя местная жительница — ветеран Великой Отечественной войны. Надзорный орган установил, что женщине направили требование об уплате налоговой задолженности за принадлежащий ей земельный участок.

Однако, согласно действующему законодательству, ветераны Великой Отечественной войны вообще освобождены от уплаты земельного налога. В результате действий прокуратуры нарушение устранили, а незаконную задолженность ликвидировали.

Постановление об освобождении ветеранов Великой Отечественной войны от уплаты земельного налога было принято Орловским городским Советом народных депутатов ещё в 2005-м году. Отметим, что данный вид налогов регулируется именно муниципальным законодательством – так как соответствующие сборы перечисляются не в федеральный, а в местный бюджет.

ИА «Орелград»