На Орловщине установили новую плату за детсад

19.9.2023 | 17:27 Новости, Образование

Она будет действовать в 2024-м году.

Фото пресс-службы администрации Орла

Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Оно опубликовано на официальном портале региона.

Согласно документу, средний размер платы за услуги учреждений дошкольного образования по муниципальным округам и районам Орловской области составит 1432 рубля в месяц, по городским округам – 2049 рублей. Постановление вступит в силу с ближайшего Нового года.

По сравнению с показателями, утверждёнными на текущий год, плата повысилась. Для округов и районов подорожание составило 41 рубль, для города – сразу 157 рублей.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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