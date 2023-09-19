На Орловщине установили новую плату за детсад

Она будет действовать в 2024-м году.

Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Оно опубликовано на официальном портале региона.

Согласно документу, средний размер платы за услуги учреждений дошкольного образования по муниципальным округам и районам Орловской области составит 1432 рубля в месяц, по городским округам – 2049 рублей. Постановление вступит в силу с ближайшего Нового года.

По сравнению с показателями, утверждёнными на текущий год, плата повысилась. Для округов и районов подорожание составило 41 рубль, для города – сразу 157 рублей.

ИА «Орелград»