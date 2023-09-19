Орловские ветераны СВО помогли женскому монастырю

Об этом рассказали в фонде «Защитники Отечества».

Адресатом стал Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь, расположенный в Болховском районе. Трудам на его благо посвятили свой выходной не только ветераны СВО, но и члены их семей. Транспортную проблему решили благодаря Управлению МВД по Орловской области – полицейские предоставили волонтёрам служебный автобус.

Участники акции привели в порядок основную часть территории монастыря, а также заготовили для насельниц дрова на зиму. В свою очередь, для добровольцев организовали обед. Его организовали силами Болховского хлебокомбината, местного техникума агробизнеса и сервиса (филиал №1) и компании «Болховские кооперативные продукты».

В завершении трудового дня все труженици-волонтёры совместно с монахинями помолились о погибших и живых воинах, защищающих Родину.

ИА «Орелград»