Орловские ветераны СВО помогли женскому монастырю

19.9.2023 | 17:36 Новости, Общество, СВО

Об этом рассказали в фонде «Защитники Отечества».

Фото: vk.com/gosfondsvo57

Адресатом стал Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь, расположенный в Болховском районе. Трудам на его благо посвятили свой выходной не только ветераны СВО, но и члены их семей. Транспортную проблему решили благодаря Управлению МВД по Орловской области – полицейские предоставили волонтёрам служебный автобус.

Участники акции привели в порядок основную часть территории монастыря, а также заготовили для насельниц дрова на зиму. В свою очередь, для добровольцев организовали обед. Его организовали силами Болховского хлебокомбината, местного техникума агробизнеса и сервиса (филиал №1) и компании «Болховские кооперативные продукты».

В завершении трудового дня все труженици-волонтёры совместно с монахинями помолились о погибших и живых воинах, защищающих Родину.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования