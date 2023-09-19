Прокуратура защитила права матери ребенка-инвалида

Чиновников по суду обязали предоставить семье благоустроенное жилье.

Верховский районный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению прокурора к администрации Верховского района. Это было гражданское разбирательство об обязании чиновников предоставить местной семье благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Из материалов дела следует, что прокурор Верховского района обратился в суд с иском в интересах местной жительницы. Ранее по ее заявлению была проведена проверка.

Последняя показала, что женщина уже достаточно давно была поставлена в льготную очередь нуждающихся в жилье, поскольку ее дочь является инвалидом с детства. Однако затем постановлением администрации поселка Верховье она была снята с учета и исключена из льготной очереди на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем. Восстановиться в льготной очереди ей удалось по решению суда.

Последний указал местным чиновникам на существование постановления правительства Орловской области об утверждении «Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов». Несмотря на восстановление в очереди, женщина квартиры так и не получила.

В суде прокурор просил обязать администрацию Верховского района предоставить ей благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в виде отдельной квартиры общей площадью не менее нормы предоставления на одного человека с учетом права на дополнительную жилую площадь, а именно площадью не более 36 квадратных метров. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к участию в процессе были привлечены областные департаменты финансов и социальной защиты населения. Иск был удовлетворен – чиновникам дали шесть месяцев на то, чтобы они предоставили семье благоустроенное жилье.

ИА «Орелград»