Обладминистрация проведёт соцопрос о коррупции

19.9.2023 | 18:00 Закон и порядок, Новости, Общество

На это потратят 220 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области (иллюстративное)

Соответствующий тендер размещён на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 220 тысяч – начальная (максимальная) цена контракта. Заявки принимаются до 25 сентября.

Планируется, что исследование будет проведено до 30 ноября. Также заказчик даёт подрядчику ещё две недели на обработку полученных данных. Итоги должны быть готовы к 16 декабря.

Указывается, что участниками опроса станут не только обычные граждане, но и представители предпринимательского сообщества. В итоге областная администрация сможет оценить уровень, специфику и структуру коррупции в регионе, а также эффективность собственных антикоррупционных мер.

ИА «Орелград»


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