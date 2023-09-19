Артефакты Судбищенской битвы показали в Москве

Находки были представлены в Доме Российского исторического общества.

Как сообщили в Орловском краеведческом музее, сотрудники этого учреждения культуры приняли участие в организации выставки в рамках круглого стола «Археология 2023. Итоги полевого сезона, открытия, нормативное регулирование». Оно состоялось в Москве, в Доме Российского исторического общества. На выставке были представлены артефакты, найденные экспедициями Института археологии РАН за последние два года. Среди экспонатов оказались и находки с поля Судбищенской битвы, расположенного в Орловской области.

Пару лет назад многочисленные артефакты были обнаружены археологической экспедицией под руководством Олега Радюша. Они произвели настоящую сенсацию, в научном сообществе даже стали поговаривать о том, что Судбищенская битва могла быть сопоставима с куда более известной Куликовской битвой. Как писали СМИ, старт масштабным поискам дали многочисленные находки, сделанные членами клуба дайверов «Диво» весной 2021 года на дне реки Гоголь. Десятки объектов, среди которых наконечники стрел и элементы конской упряжи, как выяснили ученые, были вынесены в реку из одного из близлежащих оврагов.

«Тщательное изучение этих находок позволяет существенно расширить наши знания о том, как жили наши далекие предки, об их культуре, верованиях, о том, как был организован их быт. Россия обладает исключительными возможностями для археологического поиска. Мало какая другая страна мира располагает такой базой для ведения археологических раскопок. Популяризация этого богатейшего культурного наследия является приоритетом Российского исторического общества», — с такими словами на открытии выставки к участникам обратился председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, цитату которого приводит Орловский краеведческий музей.

Ранее директор Института археологии РАН Николай Макаров рассказал прессе, что Судбищенская битва имела большое значение в борьбе Московского царства за влияние в степи и северном Причерноморье. Она произошла 24-25 июня 1555 года между русскими войсками, защищавшими дорогу на Тулу, и втрое превосходящими силами Крымского ханства. После двухдневной сечи крымчаки повернули домой, так и не разбив русских.

«Поля больших сражений Средневековья и раннего Нового времени очень редко дают обильные находки. В большинстве случаев картина обратная — характер боевых действий и последующая история не позволяли предметам аккумулироваться. В Судбищах картина обратная», — отметил Николай Макаров.

ИА «Орёлград»