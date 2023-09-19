Орловский губернатор стал вторым после Кадырова

Клычкова назвали лидером ведения соцсетей.

Исследование на эту тему провело Digital-агентство «Интериум». Специалисты проанализировали активность в социальных сетях глав российских регионов за год.

Как обычно, учитывался целый ряд разных параметров – общее количество подписчиков, их соотношение ко всему населению региона, периодичность публикаций, показатель средней дневной вовлечённости читателей. По каждому из параметру начислялись баллы, которые суммировались в итоговый рейтинг.

Первое место уверенно занял глава Чечни Рамзан Кадыров, набравший 70,2%. В частности, он оказался далеко впереди по количеству подписчиков (около 2,3 миллионов в «Телеграм» и около 978 тысяч во «ВКонтакте»).

Орловский глава внезапно оказался на втором месте по стране, хотя его показатели гораздо скромнее (70,4 тысячи во «ВКонтакте» и 20 тысяч в «Телеграм»). Однако эксперты сочли, что Клычков – лидер по вовлечённости аудитории. По мнению авторов исследования, орловцы очень активно реагируют на посты губернатора, которые появляются в соцсетях.

Рейтинг Клычкова составил 50,2%. Третье место занял глава Белгородщины Вячеслав Гладков, набравший 45%.

ИА «Орелград»