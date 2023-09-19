В Орле отмечают 80-летие первого парада партизан

19.9.2023 | 14:18 История, Новости

На улице Ленина открылась тематическая выставка.

Фото: Управление ФСБ России по Орловской области

Её подготовил краевед и художник Геннадий Афанасьев — при содействии Управления ФСБ России по Орловской области.

Торжественное открытие выставки состоялось сегодня. В нём приняли участие представители областной и городской власти, сам Геннадий Афанасьев, почётный сотрудник органов госбезопасности Юрий Балакин, а также школьники из лицея №32.

Выставка состоит из десяти стендов. Документы и фотографии, представленные на них, рассказывают о развитии партизанского движения на Орловщине, а также о той роли, которую сыграли в его деятельности органы государственной безопасности. Ознакомиться с экспозицией можно до конца октября, сообщили в пресс-службе УФСБ.

Также сегодня в честь круглой даты на площади Ленина состоялось шествие, организованное движением «Юнармия» и объединениями реконструкторов.

Фото: Управление ФСБ России по Орловской области
Фото: Управление ФСБ России по Орловской области
Фото: Управление ФСБ России по Орловской области

ИА «Орелград»


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