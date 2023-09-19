В Орле на Стрелке возобновились раскопки

Их проводит Институт археологии РАН.

Ранее, в 2015-2021 годах, археологические исследования велись на этом же месте. Первые результаты новых раскопок станут известны уже на следующей неделе. Об этом научный сотрудник Института археологии Российской Академии наук рассказал «Первому областному порталу новостей».

В этом году археологи проведут раскопки на площади в 200 квадратных метров. Это в два раза превышает размеры предыдущего участка. Учёные рассчитывают обнаружить в орловской земле захоронения, а также фрагменты строений и предметы быта.

Во время последних раскопок в 2021-м году на Стрелке были найдены монеты различных эпох, столовые и кухонные приборы, фрагменты одежды и обуви, целые деревянные и стеклянные предметы, и даже часть фундамента здания (на глубине 1,6 метров).

По итогам этих исследований руководитель пресс-службы экспедиционного проекта 1XPEDITION Станислав Трофимов заявил, что Орёл может оказаться старше своего общепринятого возраста на целых пять веков. В частности, на Стрелке нашли немецкую монету, датированную одиннадцатым столетием нашей эры.

ИА «Орелград»