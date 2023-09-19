Отопление может появиться в домах орловцев досрочно

Об этом рассказал губернатор.

Накануне Андрей Клычков провёл в соцсетях свой первый прямой эфир в статусе губернатора, избранного на второй срок. В связи с наступлением осени многих орловцев заинтересовала дата начала отопительного сезона.

«Есть нормативы, но мы всегда традиционно стараемся их опередить. Правда, это связано с дополнительными затратами. Но будем смотреть здесь, как и каждый год, заранее. И чтобы никто не замёрз у нас в социальных учреждениях», — высказался на эту тему Клычков.

Напомним, что по нормативам подача отопления начинается после того, как среднесуточная температура в течении пяти дней не поднимается выше плюс восьми. В 2022-м отопительный сезон стартовал уже 13 сентября.

Однако новый сентябрь оказался тёплым. На текущей неделе Росгидрометцентр обещает жителям Орла до +24 +25 днём и до +10 +13 ночью.

ИА «Орелград»