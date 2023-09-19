В Орле перевернулась автоцистерна

ДТП произошло у «Лесоторговой».
Не повезло грузовику с прицепом-цистерной, который ехал по «кольцу», расположенному в районе торговой базы. Однако ДТП обошлось без погибших и пострадавших.
Тем не менее грузовик частично перегородил движение на оживлённом участке. На месте находятся сотрудники ГИБДД, которые помогают решать эту проблему.
Информацию сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на Управление МВД по Орловской области.
Ранее стало известно, что под Орлом в ДТП с нетрезвым водителем погиб ребёнок.
ИА «Орелград»