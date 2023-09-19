Во Мценске запретили любые розжиги огня

Власти города распорядились о введении особого режима.

Глава Мценска Николай Кочетаев распорядился об установлении особого противопожарного режима на территории города. Решение принято в связи с установлением в райцентре 4-го класса пожарной опасности. Оно необходимо для «выполнения комплекса превентивных мероприятий, направленных на минимизацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с возникновением отдельных возгораний и перехода их на жилые дома».

Координацию мероприятий по установлению и соблюдению особого противопожарного режима Кочетаев возложил на городскую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Градоначальник также запретил на территории города Мценска любые розжиги огня, в том числе, разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ. Запрет будет действовать вплоть до отмены особого противопожарного режима.

Отделу по мобилизационной работе и гражданской обороне поручено усилить работу по информационному обеспечению и информированию населения по вопросам соблюдения требований пожаробезопасности, разработать и распространить соответствующие памятки. Муниципальному «Водоканалу» предписано проверить техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и обеспечить готовность водовозной и инженерной техники для использования по предназначению.

МУП «Коммунальщик» поручено обеспечить готовность спецтехники и принять меры к очистке городской территории от сухой травы и мусора. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано усилить охрану объектов, провести проверку технического состояния наружного противопожарного водоснабжения, находящегося на балансе, «принять всесторонние меры по устранению причин и условий, способствующих возникновению пожаров», а также провести внеплановые инструктажи работников по требованиям пожарной безопасности в быту и на производстве.

ИА «Орелград»