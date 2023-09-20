Клычков отметил режим ЧС в орловском АПК

20.9.2023 | 13:45 Новости, Экономика

Он действовал почти год.

Фото: ИА «Орелград»

Режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе региона был введён в октябре минувшего года. Такое решение приняло правительство области. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

В частности, в соответствующем постановлении упоминались «обильные осадки в виде дождя, приведшие к значительному переувлажнению почвенного покрова, остановке сезонных полевых работ». Теперь режим ЧС снят отдельным правовым решением губернатора. Новое постановление опубликовано на официальном портале Орловской области.

Отметим, что, несмотря на сложные погодные условия, минувший год оказался для орловских аграриев достаточно успешным. Орловцы собрали четыре миллиона тонн зерновых культур, а также получили рекордный за последнее время урожай соевых бобов и рапса. В этом году Клычков уже анонсировал дальнейший рост показателей по зерновым, зернобобовым и масличным культурам.

ИА «Орелград»


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