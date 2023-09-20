В Орле могут появиться новые сквер и площадь

20.9.2023 | 14:49 Новости, Общество

Они увековечат память о защитниках Отечества.

Сегодня соответствующие решения были приняты на заседании профильного комитета горсовета Орла (по образованию, культуре и социальной политике). Однако окончательно данный вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии городского парламента, которая состоится 29 сентября.

Наименование «сквер Героев Первой мировой войны» предлагается присвоить участку на Наугорском шоссе. Ещё в 1999-м году здесь установили памятный знак, посвящённый орловцам, погибшим в Первой мировой.

Ранее примерно на этом месте (на перекрёстке Наугорского шоссе и Ипподромного переулка) находилось военное кладбище. Оно появилось ещё до Первой мировой, но активно использовалось именно в её годы (1914-1918). В 1971-м часть захоронений перенесли на Троицкое кладбище, а на этом месте началось строительство завода научных приборов.

Наименование «площадь Героев Гражданской войны» планируется присвоить небольшой территории у памятника участникам того конфликта, известного среди орловцев как «Каховка».

ИА «Орелград»


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