Под Орлом столкнулись фургон и погрузчик

Пострадал один из водителей.

ДТП случилось накануне в 11 часов 55 минут. Местом действия стала трасса «Орёл – Тамбов», её 94-й километр (это территория Покровского района).

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, оба транспортных средства двигались в одном направлении – со стороны Ливен в сторону Орла. Автофургоном (АФ 47434А) управлял 22-хлетний парень, фронтальным транспортным погрузчиком (ПК-27-03-00) – 41-летний мужчина.

Столкновение допустил водитель фургона. Он же и оказался пострадавшим. Известно, что молодой человек получил телесные повреждения.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП, три из них с пострадавшими.

ИА «Орелград»