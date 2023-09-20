На Орловщине обследуют 800 личных подсобных хозяйств

Выборочное обследование проведут почти три десятка интервьюеров.

Орелстат проинформировал население Орловской области о проведении выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан на территории региона. Мероприятия будут проведены в октябре-декабре 2023 года. В нем примут участие 800 личных подсобных хозяйств орловцев, расположенных на 28 участках наблюдения в сельской местности. Соответственно, обследование будут проводить 28 специально обученных интервьюеров.

«Опрос членов личных подсобных хозяйств проводится на основании бланка формы федерального статистического наблюдения №2 «Сведения о производстве сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан», — уточнили в Орелстате. — Интервьюеры обязаны перед проведением опроса предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт, а также проинформировать о целях и задачах обследования».

В ведомстве особо подчеркивают, что собранные интервьюерами сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Они будут использоваться только «в целях формирования официальной статистической информации». Стартует обследование уже 1 октября 2023 года, оно охватит почти всю территорию Орловской области. Завершится этот статистический раунд 11 декабря.

«Данное выборочное обследование – это единственный объективный источник информации о состоянии сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения, — объяснили в Орелстате. — Его основная задача — получение официальной статистической информации о производстве продуктов растениеводства и животноводства, расходе кормов скоту и птице, реализации продукции собственного производства, расходах на оплату услуг наемным работникам».

ИА «Орелград»