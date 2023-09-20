На Орловщине установили новые фитокарантинные зоны

Выявлены очаги произрастания опасного сорняка.

Зоны карантина растений установлены в Сосковском и Малоархангельском районах. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора. Причиной во всех случаях стала повилика – растение семейства вьюнковых, все виды которого относятся к опасным сорнякам.

Как правило, повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань своеобразные «присоски» (гаустории) и питается его соками. Установлено, что она способна находить себе «жертву» по запаху.

В Сосковском районе опасные участки находятся в Алмазовском сельском поселении. Их общая площадь составляет 291,1 гектара. В Малоархангельском районе речь идёт о землях общим размером в 479,5 гектара.

В адрес правообладателей и пользователей участков направлена программа по локализации очага и ликвидации популяции повилики. Согласно действующему законодательству, эта работа должна проводиться за их счёт.

ИА «Орелград»