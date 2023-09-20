Русско-турецкую войну обсудят в Орле

Организаторы определились с датой и программой Лавровских чтений.

В Орле 16 и 17 ноября 2023 года состоятся «Вторые Лавровские чтения». Одной из главных площадок их проведения станет Орловская областная научная библиотека им. И. А. Бунина. Как рассказали в этом учреждении, форум будет посвящен памяти Василия Николаевича Лаврова, уроженца Орловского края, героя Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Кстати, сами чтения приурочены к 145-летию окончания той войны. Цель конференции состоит в расширении и популяризации исторических знаний в обществе, стимулировании научно-исторических исследований, сохранении и приумножении историко-культурного наследия региона.

Организаторы приглашают к участию ученых-историков, преподавателей и учителей высших и средних учебных заведений, архивных, музейных и библиотечных работников, начинающих исследователей и реконструкторов исторических событий. Круг вопросов для обсуждения будет очень широким. Так, участники обсудят восточный вопрос в политике европейских стран с конца XVIII века и до начала Русско-турецкой войны1877-1878 годов, подискутируют на тему общественно-политической мысли в тот период и состояния русской императорской армии накануне войны.

Реконструкция предметов обмундирования и снаряжения участников Русско-турецкой войны также станет предметом для обсуждения на форуме. Кроме того, на чтениях оценят духовные связи России с балканскими странами и вспомнят об орловцах, прошедших Русско-турецкую войну. Участие предполагается в различном формате: очное и заочное, выступление по видеоконфенцсвязи. Чтения будут сопровождаться выставкой документов, показом военного обмундирования времен Русско-турецкой войны и экскурсионным посещением мемориального комплекса «Кривцовский мемориал».

Местом проведения «Лавровских чтений» 16 ноября с 10:00 до 13:00 станет универсальный читальный зал Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина, а 17 ноября – Военно-исторический музей — филиал Орловского краеведческого музея. По итогам конференции планируется издание сборника статей.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»