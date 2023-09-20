Спикер облсовета остался доволен Красным мостом

Сегодня Леонид Музалевский посетил стратегическую стройплощадку.

В рабочей поездке на Красный мост председателя областного совета сопровождал его первый заместитель Михаил Вдовин, а также зампред комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Иван Устинов. Также в осмотре объекта участвовали заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров и начальник городского «Управления коммунальным хозяйством» Максим Лобов.

Как рассказал представитель подрядчика, работы идут по плану. На объекте трудятся до 170 человек. Сейчас они выполняют работы по армированию основания моста. Затем начнётся его бетонирование.

После этого подрядчику предстоит уложить трамвайные рельсы и заасфальтировать проезжую часть. Эти работы планируется начать уже в октябре. Напомним, что движение по мосту должно возобновиться в декабре этого года.

«Вот здесь мы видим совсем другую картину, нежели на Дворянке. Большой объём работ сделан, немало и предстоит сделать. Дополнительно выводятся рабочие, чтобы не допустить отставаний от сроков», — отметил Леонид Музалевский.

Работы выполняет ООО «Уваровская ПМК-22». По последним данным, стоимость строительства составляет 1,9 миллиарда рублей.

Ранее сегодня Музалевский проинспектировал благоустройство сквера «Дворянское гнездо».

ИА «Орелград»