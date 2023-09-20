Над Орловщиной сбили ещё два беспилотника

Обошлось без разрушений и пострадавших.

Официальный комментарий дал губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, всё произошло «минувшим вечером».

«Дежурными силами ПВО были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Повреждений объектов инфраструктуры и пострадавших нет. Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения региона, ситуация находится под контролем», — заявил Клычков. Обращение опубликовано в соцсетях, а также на официальном портале Орловской области.

Кроме того, свою информацию опубликовало и Министерство обороны РФ. По данным ведомства, первая атака произошла накануне в 21 час. Два дрона параллельно атаковали два региона РФ – Орловскую и Белгородскую области. Оба они были сбиты дежурными средствами ПВО.

Второе воздушное нападение, уже только на Орловщину, произошло в 22:30, с тем же исходом. В нём участвовал «дрон самолётного типа».

ИА «Орелград»