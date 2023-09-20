В Ливнах из горящей автошколы эвакуировались 36 человек

Они сделали это самостоятельно.

Пожар произошёл накануне около 18 часов. Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, горело здание автошколы на улице Селитренникова. Согласно открытым данным, здесь (в доме №5) располагается организация под названием «АвтоСтандарт-Плюс».

Возгорание произошло на первом этаже. Ещё до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек.

С последствиями ЧП боролись сотрудники 7-й и 8-й пожарно-спасательных частей Ливенского района. Обошлось без погибших и пострадавших, однако огонь повредил помещения, расположенные на первом этаже. Причины пожара устанавливаются.

Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 25 раз, в том числе 14 раз в связи с различными происшествиями.

ИА «Орелград»