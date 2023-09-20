Орловцам напомнили о графике встреч с коллекторами

Вести переговоры о взыскании долгов можно только строго по расписанию.

В Орловской области судебные приставы напомнили местным жителям о том, как можно защититься от неправомерных действий коллекторов. Кстати, в регионе в сентябре была организована информационная акция по вопросам защиты прав граждан от неправомерных действий так называемых профессиональных взыскателей долгов, в том числе банков и микрофинансовых организаций. В пресс-службе регионального Управления ФССП России напомнили, в частности, о том, что кредиторы и действующие от их имени лица имеют право контактировать с должником.

Закон разрешает им делать это посредством личных встреч, телефонных переговоров, текстовых, голосовых и иных сообщений. Кроме того, кредитор вправе направлять письма в личный кабинет должника через портал Госуслуг. Однако закон защищает и права должников, а одной из мер защиты являются ограничения при взаимодействии с ними коллекторов. Орловские приставы напоминают, что любые контакты с должником запрещены с 22 до 8 часов в рабочие дни, и с 20 до 9 часов по местному времени в выходные и праздничные дни.

«Личные встречи могут осуществляться не чаще 1 раза в неделю, — перечисляют в пресс-службе УФССП. — Телефонные переговоры допускаются не более 1 раза в сутки, не более 2 раз в неделю и 8 раз в месяц; — сообщения разрешено направлять не более 2 раз в сутки, 4 раз в неделю и 16 раз в месяц. При этом коллекторы не имеют права нарушать временные и количественные ограничения по взаимодействию, установленные законом».

Он также запрещает сборщикам долгов угрожать должникам и портить их имущество, оскорблять их и оказывать психологическое давление, звонить со скрытых номеров телефонов и с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору. Нельзя также разглашать информацию о должнике и его задолженности, взаимодействовать с третьими лицами без письменного согласия должника и третьих лиц.

«Перед началом каждого контакта с должником коллектор обязан представиться и сообщить название коллекторского агентства, — продолжают в УФССП. — При совершении любых неправомерных действий со стороны коллекторов рекомендуем зафиксировать правонарушения посредством аудиозаписи, видеосъемки, фотографирования или иным доступным способом и обратиться в УФССП России по Орловской области».

ИА «Орёлград»