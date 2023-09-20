Орловцам начали рассылать налоговые уведомления

Жителям региона напоминают о приближающемся сроке уплаты налогов.

В Орловской области стартовала ежегодная массовая рассылка налоговых уведомлений. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, эти документы содержат сведения об уплате имущественных налогов за 2022 год, крайний срок которой наступит 1 декабря 2023 года. До этого числа орловцам следует рассчитаться с государством. По данным областной налоговой службы, общая сумма начислений составляет около 1,5 миллиарда рублей.

Из них начисления по уплате земельного налога составили 264,8 миллиона рублей, налога на имущество физических лиц – 295,9 миллиона рублей и транспортного налога – 927,8 миллиона. Напомним, что с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате задолженности можно и в электронной форме, через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

«Получение через ЕПГУ налоговых документов возможно при соблюдении двух условий: налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ; налогоплательщик направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через портал госуслуг», — пояснили в УФНС.

В ведомстве также напомнили о том, что в Орловской области с 1 января 2022 года произошли изменения в налогообложении имущества физических лиц, речь в данном случае идет о коммерческой недвижимости. Региональный закон был дополнен статьей, которая устанавливает особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества.

В их число попали административно-деловые центры и торговые комплексы, нежилые помещения под размещение или фактическое использование для офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Налоговики обращают внимание на то, что к указанным объектам не относится недвижимость, площадь которой не превышает 100 квадратных метров, а также административно-деловые центры и торговые комплексы площадью свыше 5 тысяч квадратных метров и помещения в них, введенные в эксплуатацию после 1 января 2013 года.

«Приказом департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области №1053 от 24.12.2021 определен перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость с установлением ставки налога 2 процента от данной стоимости, — добавили в УФНС. — В указанный перечень на 2022 год включено 2,5 тысячи объектов, из которых 1,1 тысячи принадлежит физическим лицам».

ИА «Орёлград»