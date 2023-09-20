Под Орлом автомобилиста наказали за сбитого велосипедиста

Виновник ДТП отделался административной ответственностью.

Как сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда, рассмотрено дело на местного жителя, обвиненного в нарушении Правил дорожного движения. Причем рассматривалось оно в рамках не уголовного, а административного кодекса. Было установлено, что происшествие произошло в июне. Местный житель двигался по улицам поселка Хомутово на автомобиле отечественного производства названной марки.

На автодороге в черте поселка он не выполнил требование дорожного знака «Уступите дорогу», тем самым нарушив пункт 13.9 Правил дорожного движения. В результате автомобиль под его управлением совершил наезд на велосипедиста, который двигался по главной дороге. Суд учел то, что автомобилист сразу же позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Благодаря его стараниям потерпевшего оперативно доставили в больницу. Полученные велосипедистом травмы медики оценили как причинение вреда здоровью средней тяжести. Кстати, виновник ДТП неоднократно навещал пострадавшего в больнице, а в судебном заседании свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

«Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд признал автомобилиста виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 12.24 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа. Постановление об административном наказании вступило в законную силу», — отметили в пресс-службе райсуда. Сумма назначенного штрафа не уточняется, но указанная выше статья предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 25 тысяч рублей.

ИА «Орёлград»